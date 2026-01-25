На Украине раскрыли, кем сейчас работает Ермак

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность. Это следует из информации Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщает РИА Новости.

В базе ассоциации говорится, что Ермак возобновил адвокатскую работу 23 января 2026 года.

Его адвокатский статус был приостановлен 20 февраля 2020 года, когда он стал главой офиса. До этого он работал юристом почти 25 лет.

Ермак подал в отставку прошлой осенью из-за коррупционного скандала в энергетике.