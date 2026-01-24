Американский лидер Дональд Трамп в Давосе не подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины, что стало провалом для Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Junge Welt. Отмечается, что США и Украина «приблизились к соглашению», но так ничего и не подписали.

«Это соответствует политике Дональда Трампа, заключающейся в том, чтобы держаться подальше от всего, что могло бы повлечь за собой обязательства для США», — говорится в материале.

По мнению автора публикации, для Зеленского исход встречи в Давосе равносилен «политическому харакири».

Издание The European Conservative отметило, что Зеленский оскорбил ЕС в Давосе.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с RT подчеркнул, что риторика Зеленского в Давосе была на грани нервного срыва.