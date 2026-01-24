Дания обратилась к НАТО с просьбой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к НАТО с просьбой «уделить приоритетное внимание» Арктике. При этом в самой Дании разразился новый скандал из-за НАТО, обвинений Трампа и обиженных датских ветеранов, передает датское телевидение.
Политик выступила в эфире национального телеканала TV2.
«Мы попросили НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получили поддержку в этом вопросе, — сказала Фредериксен.
По ее словам, правительство намерено обсудить с представителями военного альянса, «как именно это будет выглядеть».
При этом в самой Дании разразился новый скандал после слов президента США Дональда Трампа об Афганистане и НАТО, отмечает TV2.
Трамп заявил в интервью Fox News в четверг, что войска стран НАТО — включая Данию — «держались в стороне, немного подальше от передовой», сражаясь в Афганистане с талибами. По его мнению, все тяготы несли только американцы.
В ответ датские военные ветераны заявили, что намерены 31 января приехать в Копенгаген и провести «молчаливую акцию протеста» у посольства США. У них «не хватает слов после предательства Белого дома». По их мнению, Трамп сознательно игнорирует «борьбу Дании бок о бок с Соединёнными Штатами».
Карстен Расмуссен, который был направлен в Афганистан в 2007-2008 годах и являлся самым высокопоставленным датчанином, служившим на авиабазе в Кандагаре, назвал заявление Трампа «неподобающим».
«Только за первые 20 дней, что я был в Афганистане, я увидел около 30 гробов. В конце концов я перестал считать. Я не мог это выносить. Гробы были доставлены на самолётах под английским, канадским, австралийским, голландским, датским и американским флагами. Мы держались там вместе», — заявил он.