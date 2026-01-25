Зеленский отказался идти на территориальные уступки
Владимир Зеленский заявил, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на утраченные территории.
Его слова передаёт «РБК-Украина».
Глава киевского режима заявил, что всем трём сторонам переговоров необходимо идти на компромиссы.
«Было много проблемных вопросов, но их становится всё меньше», — считает Зеленский.
Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский резко высказался в адрес европейских стран. По его словам, Европа по-прежнему не понимает, как обеспечить собственную безопасность.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима, раскритиковав европейских лидеров, перешёл черту.