Шредер выступил против демонизации России

Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер призвал не «демонизировать» Россию. Об этом он написал в статье в газете Berliner Zeitung.

«Однако я также против демонизации России как вечного врага. Россия — это не страна варваров, а страна с великой культурой и разнообразными историческими связями с Германией», — подчеркнул он.

Шрёдер выразил мнение, что с Россией нужно наладить сотрудничество в сфере энергоресурсов.

Также он добавил, что Европейский союз при сохранении нынешнего политического курса утрачивает международное значение.