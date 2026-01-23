Раскрыты темы переговоров в ОАЭ
Буферные зоны и механизмы контроля затрагиваются на переговорах между Россией, США и Украиной в ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее стало известно, что первые раунды переговоров между Россией, США и Украиной пройдут в максимально закрытом режиме.
Первые раунды переговоров в Абу-Даби проходят в максимальной секретности
23 января глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян сообщил о начале трехсторонних переговоров в Абу-Даби.