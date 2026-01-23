Слова президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной поддержке со стороны Европейского союза (ЕС) не изменят положение дел на поле боя, где Россия обладает явным преимуществом. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Если вы не примете требования России, (…) она будет занимать все больше территорий, а вас, в конце концов, сотрут в порошок», — предупредил Дэвис.

По словам бывшего подполковника, Россия обладает необходимыми ресурсами, чтобы вести конфликт «бесконечно». Он добавил, что в настоящее время не существует ни одного варианта окончания конфликта, который не означал был поражение Киева.

Ранее Зеленский в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. По его мнению, европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины они этого сделать не смогут.