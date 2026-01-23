В Риме прошли похороны модельера Валентино Гаравани

Похороны итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани прошли в римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в РИА Новости.

© Вечерняя Москва

На церемонии прощания присутствовали американский модельер Том Форд, главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче, модель Наталья Водянова, журналистка Анна Винтур, а также актрисы Энн Хэтэуэй и Элизабет Херли.

После церемонии гроб с телом Гаравани доставили на кладбище и похоронили в семейной усыпальнице, передает агентство.

По информации Il Messaggero, многие присутствующие предпочли надеть красные головные уборы в знак уважения к цвету, символизирующему великого мастера.

Валентино Гаравани скончался 19 января на 94-м году жизни в своем доме в Риме. Причина смерти остается неизвестной.

Знаменитый модельер родился в городе Вогера на севере Италии в 1932 году. Он окончил школу, а затем учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Еще с юного возраста ему удалось пройти стажировки у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. Дом моды Valentino он основал в начале 1960-х.