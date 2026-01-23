В Германии призвали Трампа остановиться

Немецкий журнал США Дональда Трампа остановиться.

«Дональд, хватит! Что должна сделать Европа, чтобы защититься от жажды власти Трампа», — отмечается в публикации.

Авторы отметили, что драма вокруг пока что отложенной аннексии Гренландии показала, насколько уязвима Европа. При этом у Евросоюза были бы все средства, чтобы противостоять шантажу Дональда Трампа, отметили журналисты.

«Самой надежной константой второго президентского срока Дональда Трампа остается то, что на любую слабость он отвечает жестокостью», — пишет Der Spiegel.