Маск заговорил о смерти

Техномагнат Илон Маск, владелец компаний SpaceX и Tesla, заявил, что хотел бы умереть на Марсе. Он добавил, что естественным путем, не в результате катастрофы, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, предприниматель сделал неожиданное признание во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я хочу умереть на Марсе, но только не при столкновении», — отметил Маск.

Ранее сообщалось, что инженерам SpaceX удалось удалось решить проблемы с теплозащитным экраном, который теперь выдерживает температуру до 1430 градусов Цельсия при входе в атмосферу.

По словам Маска, это открытие доказало возможность многоразового использования корабля Starship для марсианских миссий.