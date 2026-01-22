В Киеве предупредили Евросоюз о проблемах на АЭС

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец заявил, что Киев готовится к новым проблемам в энергетике, в том числе на объектах, связанных с АЭС. Такое заявление дипломат сделал на форуме ОБСЕ.

По словам Палагусинца, Украина ожидает «дальнейших ударов по энергетическому сектору и инфраструктуре». Делегация Украины призвала государства-участники ОБСЕ «превратить единство в действия»: ускорить поставки систем ПВО и боеприпасов для них, «расширить средства противодействия ракетам и дронам», а также усилить давление на Россию.

Ранее на фоне серьезных перебоев в электро-, водоснабжении и отоплении Верховная рада Украины частично перешла на дистанционный режим работы. Власти продолжают призывать граждан покинуть Киев. По данным мэра Виталия Кличко, из города уехали 600 тысяч человек.

«Укрэнерго» заявило, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, Киевской и Полтавской областях, а также в некоторых районах Харькова и Сум. Минэнерго Украины отмечало, что в стране нет ни одной полностью рабочей электростанции и что запасов топлива хватит всего на 20 дней. В связи с этим правительство объявило чрезвычайное положение в энергетическом секторе.