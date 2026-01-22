Младший сын Трампа Бэррон спас жизнь девушке

Девушка в суде Лондона рассказала, что младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон спас ей жизнь. Об этом пишет газета Metro.

Инцидент произошел 18 января 2025 года. Трамп-младший случайно стал свидетелем нападения на его знакомую.

По данным издания, Бэррон ответил на видеозвонок от приятельницы и увидел, как на нее набросился бывший парень. Сын президента США сразу же позвонил в службу спасения 999 и сообщил о случившемся.

Имя девушки в статье не раскрывается. Однако говорится, что ее обидчиком стал гражданин РФ.

Утверждается, что ему якобы не нравилось, что его девушка дружит с младшим сыном Трампа.