США стали считать злодеем

В столицах европейских стран стали считать американских коллег злодеями.

Об этом пишет журнал Politico.

«Это оценка преобладает почти во всех столицах Европы», — отмечает издание.

Как указал в разговоре с Politico неназванный европейский дипломат, после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин против стран Европы за отказ согласиться с присоединением Гренландии к Соединенным Штатам этот раскол «стал реальным».

Ранее Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором Штаты будут воевать с НАТО из-за Гренландии. По словам американского лидера, он также не собирается вводить против стран НАТО пошлины, поскольку в вопросе принадлежности острова появились «контуры сделки».