Вучич предупредил о конфликте в Европе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в 2027 году в Евросоюзе начнется «главная борьба». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что в 2027 году в Евросоюзе начнется конфликт. По его мнению, причиной для него станет возможное вступление Украины в альянс. При этом Вучич считает, что обсуждение этого вопроса станет причиной как большого давления, так и сопротивления со стороны части европейских стран.

«Главная борьба будет заключаться в том, станет ли Украина 1 января 2027 полноправным членом ЕС. Судя по нынешнему положению, будет не только большое давление, чтобы это произошло, но и значительное сопротивление части членов союза. Но это неким образом определяет и нашу судьбу, и судьбу некоторых других», — заявил он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа призвал Вучича выбрать правильный путь.