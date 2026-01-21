Лидер страны ЕС резко высказался о США

США, ранее считавшиеся другом Европейского союза (ЕС), откровенно нарушают международное право, захватывая президента Венесуэлы Николаса Мадуро и пытаясь установить контроль над Гренландией.

Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен.

«Вмешательство США в дела Венесуэлы и захват президента, который, по нашему мнению, нелегитимен, является нарушением международного права. Как и откровенные попытки завладеть Гренландией — территорией, являющейся частью Дании, близкого союзника и надежного члена НАТО и ЕC», — сказал он.

По его словам, мир сейчас сталкивается с «вихрем перемен» и возвращением силовой политики, в рамках которой более сильные государства считают себя вправе давить на слабые страны.

Ранее Трамп заявил, что США поступили глупо, «отдав обратно» Гренландию Дании после окончания Второй мировой войны.