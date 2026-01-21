Раскрыто местонахождение Зеленского
Владимир Зеленский в настоящее время находится в Киеве, рассказал журналистам советник Дмитрий Литвин. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне западные массмедиа заявили, что президент США Дональд Трамп не пожелал встретиться с украинским лидером в Давосе.
Позже стало известно, что глава США все же выразил желание провести встречу с Зеленским на полях экономического форума. На фоне этого, портал Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Зеленский планирует отправиться в Давос для встречи с Трампом.
Репортеры попросили советника раскрыть, где все же находится украинский лидер.
«Сейчас [Зеленский] в Киеве», — ответил Литвин.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.