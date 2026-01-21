Бывшего мэра Одессы отпустили

Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили из-под домашнего ареста. Об этом изданию «Общественное» сообщил его адвокат Александр Лысак.

Уточняется, что суд в Киеве отменил действовавшую до этого меру пресечения. Ее заменили на личное обязательство.

Труханова судят по делу о халатности, в результате которой не стало девяти человек во время непогоды в сентябре 2025 года.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства. Причиной решения, как говорится в акте, стало наличие у него российского паспорта. Позже адвокат градоначальника опроверг это.