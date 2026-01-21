Трамп заявил об энергетическом коллапсе в Европе

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Европа переживает энергетический коллапс из-за перехода на возобновляемые источники энергии. Его слова приводит ТАСС.

Американский лидер связал неблагополучную ситуацию, по его мнению, с повсеместным распространением ветряных электростанций.

«Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли», — отметил Трамп.

Он также привел статистику: по его словам, производство электроэнергии в Германии упало на 22% по сравнению с 2017 годом, а Великобритания якобы производит лишь треть от объемов конца XX века.

Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождают почти все члены его администрации. Форум проходит на фоне претензий США на Гренландию — накануне Трамп заявлял, что в Давосе у него запланировано много встреч по острову и что их результатами будут довольны и в НАТО, и в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.