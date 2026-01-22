Президент США Дональд Трамп передал послание своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с журналистами Трампу задали вопрос о том, какое послание он бы хотел отправить Путину. В ответ на это глава Белого дома заявил, что США надеются на завершение конфликта на Украине.

«Конфликт должен закончиться», — заявил он.

Трамп перешел Рубикон

Ранее Трамп также заявил, что мир на Украине становится ближе. Он добавил, что в ближайшее время собирается провести встречу как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским.