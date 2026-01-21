Трамп снова неправильно назвал Азербайджан

Президент США Дональд Трамп в среду, 21 января, снова сделал ошибку в названии Азербайджана, назвав его «Абер-байджаном».

© Вечерняя Москва

— Я урегулировал войну между Арменией и «Абер-байджаном», — высказался американский лидер.

Он заявил об этом в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Telegram-канал «Clash Report».

12 сентября 2025 года в одном из интервью Дональд Трамп перепутал Армению и Албанию, говоря о войне с Азербайджаном. Тогда он высказался, что «азербайджано-албанский» конфликт длился долгие годы. Позднее, 18 сентября, на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп рассказал, как ему удалось завершить военный конфликт в Закавказье. Во время своего выступления он перепутал Армению с Албанией, а также назвал Азербайджан «Абербайджаном».

13 октября во время саммита, посвященного ситуации в секторе Газа в Египте, американский лидер ошибочно назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева.