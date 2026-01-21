Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поступили глупо, вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости.

В апреле 1941 года датское правительство в изгнании заключило с США договор об обороне Гренландии. Согласно договору, все гражданские перемещения вдоль побережья Гренландии контролировала Береговая охрана США.

В 1941–1945 годах американцы построили на острове многочисленные объекты инфраструктуры для воздушного и морского сообщения: радиомаяки, радиостанции, метеостанции, порты, склады, артиллерийские позиции и поисково-спасательные станции.

«После войны мы вернули Гренландию Дании. Как же глупо мы поступили, но мы это сделали», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года президент США поднял вопрос о «безопасности» острова. Он предупредил, что «Китай или Россия могут захватить Гренландию».

Кроме того, пояснил политик, военные Дании не в состоянии защитить остров. В свете этого, заметил Трамп, США планируют взять регион под контроль.