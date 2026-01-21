Эксперт назвал стоимость природных ресурсов Гренландии

Стоимость природных ресурсов Гренландии, по разным оценкам, достигает 4,5 трлн долларов США. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов.

По его словам, запасы редкоземельных оксидов Гренландии составляют до 42 млн тонн (больше только у Китая). При этом эксперт обратил внимание на проблему добычи гренландских ресурсов из-за сложных климатических условий. Так, из оценочных 42 млн тонн лишь 1,5 млн соответствуют стандартам доказанных запасов. Таким образом, соотношение доказанных и оценочных запасов невелико – ниже 3,6%.

В то же время аналитик по суверенным и региональным рейтингам Кирилл Лысенко отмечает присутствие в месторождениях острова неодима и празеодима, являющихся базовыми компонентам постоянных магнитов для электродвигателей, ветряных турбин, электроники и вооружений. Дополняет их иттрий, используемый в лазерных системах, светодиодах, радиоэлектронике и специальных керамиках.

Помимо редкоземельных металлов, в Гренландии выявлены залежи железной руды, меди, никеля, лития, цинка, свинца, золота и урана, а также графита. Более того, по оценкам Геологической службы США, запасы нефти на северо-востоке острова могут составлять 31 млрд баррелей.

