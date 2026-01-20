Макрон признался в любви к Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любит Гренландию, и выразил полную поддержку народу острова. Его слова приводит радиокомпания DR.

«Полная поддержка. Мы с вами, я люблю вашу территорию», — сказал он.

Власти Дании и Гренландии уже предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее глава Минфина США призвал другие страны расслабиться.