Трамп раскрыл, почему теперь любит Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу. Он добавил, что Каракас начал сотрудничать с Вашингтоном, пишет РИА Новости.

3 января 2026 года спецназ США провел операцию в Каракасе, в ходе которой похитил и вывез президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этой акции новые власти республики заявили о готовности вести переговоры с Вашингтоном.

«Теперь мне нравится Венесуэла. Они так хорошо с нами сотрудничают. Это было очень приятно», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что глава США, через неделю после бомбежки Каракаса и похищения Мадуро, признался в любви к народу Венесуэлы.

Американский лидер уточнил, что не только любит венесуэльцев, но и делает все, чтобы сделать их страну богатой и безопасной.

Трамп: Венесуэла будет закупать только американские товары

Кроме того, в ходе встречи с представителями нефтяных компаний в Белом доме, Трамп рассказал, что любит россиян и китайцев.