Опубликовано письмо Лукашенко к Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально уведомил госсекретаря США Марко Рубио о присоединении республики к «Совету мира» и принятии его устава.

Об этом во вторник, 20 января, сообщил близкий к администрации Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», опубликовав текст письма.

Документ датирован 20 января 2026 года.

«Имею честь также сообщить правительству Соединённых Штатов Америки в его роли депозитария Устава, что Республика Беларусь настоящим принимает Устав Совета Мира с даты данного письма», - говорится в тексте.

Лукашенко связал вступление в «Совет мира» Трампа с Украиной

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков подтвердил, что Минск получил личное обращение президента США Дональда Трампа с предложением стать учредителем организации, призванной способствовать урегулированию в Газе.