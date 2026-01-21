Глава США Дональд Трамп высмеял солнечные очки президента Франции Эммануэля Макрона, в которых французский лидер появился из-за небольших проблем с глазом. Видео опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

По данным агентства, глава США в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе сделал ряд заявлений по текущей повестке.

«Вчера я наблюдал за ним [Макроном] в этих красивых солнечных очках. Что, черт возьми, произошло? Но я видел, что он был довольно жестким», — поинтересовался Трамп.

Ранее сообщалось, что 16 января президент Франции появился в голубых солнцезащитных очках во время встречи в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии.

В Елисейском дворце уточнили, что проблема не представляет опасности: у Макрона лопнул небольшой кровеносный сосуд, из-за чего возникло временное кровоизлияние.

На форуме в Давосе французский лидер выступил уже в темных очках. Он не снимал аксессуар на протяжении всего своего выступления.