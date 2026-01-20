Алиев раскрыл, чего ожидает от Европарламента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что члены Европейского парламента пересмотрят политику в отношении Баку, передает телеканал Euronews.

Глава государства отметил, что Европарламент обвиняет Баку в агрессивной позиции по отношению к Армении. По его мнению, на фоне этого ЕП ставит себя в очень неловкое положение, так как обвиняет Азербайджан в том, что он никогда не делал. Он добавил, что «сама Армения ценит отношения с Азербайджаном».

Кроме того, заметил Алиев, в августе прошлого года в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

«Поэтому я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана», — подчеркнул президент.

Напомним, что а апреле 2025 года Алиев призвал страны Евросоюза не вмешиваться в дела республики и не «навязывать» ей европейские ценности.

Постсоветский лидер прилетел на форум в Давосе