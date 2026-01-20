Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам

Правительству Украины следует отменить субсидии на отопление и электроэнергию для населения, указала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева. Об этом пишет РБК.

Финансист напомнила, что история Болгарии, ее родной страны, была очень болезненной: после того, как прошла «эйфория от исчезновения коммунизма», республика столкнулась с суровой реальностью, осознала, что «экономическое восстановление требует жертв».

В связи с этим, уточнила глава МВФ, правительству следует закончить незавершенные дела — закрыть вопрос с субсидиями.

Гражданам страны Георгиева порекомендовала верить в себя, подобно льву.

«Поэтому вставайте по утрам и рычите «р-р-р-р». Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко», — признала чиновница.

Глава МВФ сочла, что Европа в большей степени работает на интересы США

Ранее сообщалось, что Киев утвердил бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в десятки миллиардов долларов. Власти страны намереваются закрыть «дыру» за счет грантов, кредитов, помощи от западных стран.