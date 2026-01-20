Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам

Украинцам нужно рычать по утрам, чтобы чувствовать себя уверенно и сохранять веру в себя. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Видео с ее выступлением публикует RT в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Надо верить в себя, как лев. Вставайте по утрам и рычите "р-р-р-р". Уверенность в себе имеет значение», — посоветовала Георгиева во время обсуждения экономических реформ на Украине.

Глава МВФ также призвала Украину отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления и завершить процесс присоединения к Евросоюзу (ЕС).

Ранее Кристалина Георгиева заявила о финансовых сложностях для мировой экономики, если ресурсы, которые вложили в искусственный интеллект, не поспособствуют росту производительности.