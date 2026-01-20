Трамп допустил дезинформацию по Гренландии

Президент США Дональд Трамп допустил, что его могли дезинформировать о присутствии европейских войск в Гренландии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации телеканала, во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп допустил, что его могли неправильно проинформировать о целях отправки европейских войск на территорию Гренландии.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.