В Европе предупредили о риске разрыва отношений с США

Действия США в отношении Гренландии могут разрушить трансатлантические связи. Об этом предупредил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в своей статье для The New York Times (NYT).

«Когда Европа настаивает на суверенитете и подотчетности, это не позерство. Она защищает то, что делает Америку и Европу сильными. Игнорировать это — значит создавать опасный прецедент, который может разрушить трансатлантические связи и ослабить основы, на которых мы стоим», — говорится в тексте.

Берсе подчеркнул готовность Совета Европы поддержать Данию и Гренландию «посредством конкретного правового и институционального сотрудничества». Он добавил, что дело не только в вопросе суверенитета, но в доверии союзников Вашингтону.

«Если международное право можно отбросить, когда оно становится неудобным, доверие исчезает. Если стратегические расчеты приведут к пренебрежению суверенитетом Гренландии, как Европа сможет продолжать верить США в других местах?» — написал он.

Ранее сообщалось, что ряд европейских лидеров боится, что американские притязания могут распространиться на другие территории Европы после захвата Гренландии.