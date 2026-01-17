Депутат Рады призвал ограничить власть ТЦК

На Украине необходимо ограничить власть территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Следует оставить этой структуре учетные и рекрутинговые функции, а все остальное отдать полиции. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Александр Юрченко, его цитирует украинское издание «Новости. Live».

Как считает Юрченко, полиция должна отвечать за штрафы, арест имущества и прочие принудительные меры. Депутат подчеркнул, что население Украины уже не доверяет ТЦК, так как сотрудники ведомства злоупотребляют властью и занимаются коррупцией.

«ТЦК должно выполнять функции рекрутинга и сугубо учетные функции для того, чтобы было осознание того, кто уклоняется, и передавать все эти данные в правоохранительные органы», — пояснил политик.

Ранее стало известно, что сотрудника ТЦК отправили на фронт после того, как он избил мобилизованного.