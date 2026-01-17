Премьер Японии передал послание Путину

Депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки передал президенту России Владимиру Путину позицию японского премьер-министра Санаэ Такаити касательно двусторонних отношений и политики Москвы, пишет портал toyokeizai.

По данным портала, парламентарий передал послание в ходе своего двухдневного визита в Россию с 25 по 27 декабря прошлого года через зампреда Совета Федерации Константина Косачева.

Согласно документу, позиция Токио заключается в том, что Япония все еще придает большое значение отношениям с Россией и желает немедленного прекращения боевых действий на Украине.

«Именно в тот момент, когда, как говорят, японо-российские отношения находятся в худшем состоянии, кто-то должен приехать и навести порядок», — заметил Судзуки.

Депутат в ходе поездки провел встречи с заместителями министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным. Стороны обсудили аспекты возобновления посещения родственниками японских могил на Курилах.