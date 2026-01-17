Кличко обратился к киевлянам

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы Украины рассмотреть возможность временного выезда из города. Такой шаг он объяснил крайне тяжелой ситуацией в энергетическом секторе, сложившейся в результате непрекращающихся атак на инфраструктуру. Об этом информирует портал РБК. Новости.

В своем интервью Reuters Кличко заявил, что Киев в настоящее время располагает лишь около половины от необходимого ему общего объема электроэнергии. По его оценке, город переживает самый серьезный энергетический кризис с начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года.

Градоначальник привел конкретные данные: в некоторых районах Киева жители сталкиваются с отключениями централизованного электроснабжения на 18-20 часов в сутки. Это создает критически сложные условия для жизнеобеспечения в зимний период.

Для поддержки города международные партнеры Украины предоставили Киеву дополнительные генераторы. Эта помощь направлена на то, чтобы обеспечить минимально необходимые потребности в электроэнергии для объектов критической инфраструктуры.

Несмотря на принятые меры, проблемы носят системный характер. Как отметил Кличко, около 100 многоквартирных домов в Киеве до сих пор остаются без отопления, что в условиях зимних температур представляет прямую угрозу для жителей.