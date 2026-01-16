Тимошенко назвала дату исчезновения Украины

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с резонансным прогнозом о неизбежном крахе украинской государственности в ближайшие годы. По ее мнению, страна стремительно теряет субъектность, превращаясь в формальный набор символов без реального содержания и населения.

Лидер политического объединения уверена, что текущий курс ведет к окончательной катастрофе.

«Следующие пять лет станут последними в истории независимой Украины», — констатировала политик во время суда по делу о коррупции.

В ходе своего выступления она подчеркнула, что в стране может сохраниться внешняя атрибутика, но сама нация перестанет существовать как единое целое.

«У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет», — добавила Юлия Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления в суде Тимошенко назвала политический строй в Киеве «по сути, фашистским режимом» и подчеркнула, что не намерена покидать страну до тех пор, пока она не будет освобождена от «этой своры».

Тимошенко заявила, что отрицает все обвинения в свой адрес

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе Тимошенко. Изъята крупная сумма наличных средств, которую лидер партии назвала личными сбережениями. Дополнительным фактором давления стала публикация аудиозаписей, на которых, по данным следствия, обсуждается подкуп депутатов за кадровые решения в парламенте. Сама Юлия Тимошенко называет процесс политическим преследованием и пиар-акцией, утверждая, что голос на пленках ей не принадлежит.