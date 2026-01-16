Украине не нужна правда о Волынской резне, в результате чего она избегает дискуссий с Польшей из-за своей вседозволенности. Об этом заявил польский экономист и историк Лешек Жебровский, передает Do Rzeczy.

«Украинцы знают, что могут сделать все что угодно. (...) Нам важна правда, но они отвергают правду, потому что могут», — подчеркнул историк.

По словам Жебровского, никаких польско-украинских дискуссий на тему Волынской резни не предвидится, так как представители Украины «говорят, что хотят» и никто их не останавливает. Он также заявил, что Варшава идет на уступки Киеву в вопросах истории и использует смягченные выражения для описания преступлений Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач призвал президента Украины Владимира Зеленского поклониться жертвам Волынской резни.