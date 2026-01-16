WP: уполномоченный президент Венесуэлы приняла шефа ЦРУ

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес приняла директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Ссылаясь на неназванного американского чиновника, она уточнила, что эта встреча состоялась в Каракасе 15 января. Рэтклифф встретился в Каракасе с Родригес, "чтобы передать сигнал о том, что Соединенные Штаты ожидают улучшения рабочих отношений", заявил этот источник.

Согласно полученным газетой данным, встреча продолжалась два часа. Рэтклифф говорил в том числе о "потенциальных возможностях экономического сотрудничества" между двумя странами, а также заявил, что "Венесуэла более не может являться прибежищем для противников Америки, особенно торговцев наркотиками", утверждается в публикации.

В ЦРУ не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать изложенные WP сведения.

Глава администрации США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.