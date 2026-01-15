Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии и Ирана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Макрон созвал в четверг в Париже экстренное заседание кабинета министров по вопросам обороны для обсуждения заявленного президентом США Дональдом Трампом намерения приобрести Гренландию и атаковать Иран», — передает агентство слова неназванного чиновника.

Ранее Макрон заявил, что Париж присоединится к другим европейским странам для проведения совместных учений в Гренландии на этой неделе на фоне угроз американского лидера по присоединению острова.

Также глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон сообщил, что страна направила военных в Гренландию для участия в учениях.