Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что ЕС достигнет баланса в отношениях с Москвой.

Его слова привела пресс-служба правительства ФРГ.

"Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода - если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года", - сказал он на новогоднем приеме перед представителями бизнеса в Галле.

При этом Мерц подчеркнул, что говорит эти слова "не потому, что находится на востоке [Германии]".