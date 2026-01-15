Премьер Польши предрек конец света

Премьер-министр Польши Дональд Туск предрек конец света в случае атаки США на Гренландию.

Его слова передает Onet.

«Конфликт или попытка страны-члена НАТО захватить территорию страны, которая также является членом НАТО, — это был бы конец света. Конец мира, который мы знаем и который на протяжении многих лет гарантировал нам безопасность», — подчеркнул Туск.

Польский премьер подчеркнул, что его страна не намерена отправлять военнослужащих в Гренландию. Возможный захват острова американскими войсками Туск назвал катастрофой.

14 января глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания в ходе прошедших переговоров не смогла убедить представителей США отказаться от стремления завладеть Гренландией. При этом он заявил, что нарушение США территориальной целостности Дании было бы неприемлемым.