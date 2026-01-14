Европу может накрыть «сибирский взрыв»

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды сообщил, что в январе страны Европы может накрыть «сибирский взрыв». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Сибирским взрывом» называют редкое атмосферное явление, которое меняет направление ветров. Это ведет к резкому похолоданию из-за прихода холодного воздуха с востока.

Ожидается, что сильнее всего похолодание ударит по Восточной Европе — 24 января средняя температура в Эстонии и Латвии может упасть до -13°C. Это ниже климатической нормы более чем на девять градусов. Кроме того, похолодание затронет Польшу (температура может упасть до -10°C) и Германию (ожидается похолодание до -3°C).

«В Европе давно не было таких сильных и масштабных холодов», — рассказал научный сотрудник Массачусетского технологического института Джуда Коэн.

Помимо этого, похолодание может возникнуть на фоне недавних штормов, которые уже стали причиной сильных снегопадов и ураганных ветров в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах. Дополнительные морозы могут спровоцировать рост цен на природный газ.