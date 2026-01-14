Писториус предупредил об угрозе распада НАТО

Реализация США планов по аннексии Гренландии станет грубым нарушением международного сотрудничества и поставит под угрозу существование НАТО в качестве оборонного альянса, заявил в беседе с журналистами Die Zeit министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В среду, 14 января, глава США Дональд Трамп предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, то «остров достанется России или Китаю».

«Для Вашингтона не может быть приемлемым решение аннексировать Гренландию, грубо нарушая основные принципы международного сотрудничества. Односторонние действия [США] являются худшим вариантом и ставят под угрозу существование НАТО как Североатлантического оборонного альянса», — предупредил Писториус.

По его мнению, саммит альянса в Анкаре 7-8 июля должен послать США сигнал единства и солидарности в отношении Арктики.

Министр призвал американскую администрацию сосредоточиться на создании совместной защиты безопасности в Арктике и Северной Атлантике в рамках НАТО.

«Администрация США должна признать, что совместная защита безопасности в Арктике и Северной Атлантике альянсом наилучшим образом отвечает законным интересам США», — отметил глава ведомства.

Вместе с тем, заметил Писториус, Россия — действительно сильнейшая военная держава в макрорегионе.