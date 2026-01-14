На Украине раскрыли, кто «слил» Тимошенко

Депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, который в 2022 году сам был фигурантом коррупционного дела, записал и передал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) компрометирующие разговоры лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в парламенте.

По мнению депутатов, Кузьминых был завербован НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) в качестве агента-провокатора, который по указанию этих ведомств предлагает коллегам участвовать в коррупционных схемах для последующего возбуждения уголовных дел в отношении тех, кто согласится.

Источники утверждают, что с 2025 года в Верховной раде активно ведутся разговоры о вербовке Кузьминых антикоррупционными органами. Собеседники издания допускают, что агентами-провокаторами могли стать и другие депутаты, ранее ставшие фигурантами уголовных дел НАБУ.

Стали известны детали обысков у Тимошенко

14 января украинские силовики пришли с обысками к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По данным СМИ, ей предъявлено обвинение в подкупе депутатов и грозит до 10 лет лишения свободы. Дело может быть связано с отставкой главы Службы безопасности Украины Василия Малюка: партия Тимошенко ранее помогла президентской фракции "Слуга народа" добиться одобрения его увольнения Радой. При этом сама экс-премьер Украины все обвинения отвергает, а обыски называет свидетельством того, что "выборы ближе, чем казалось".