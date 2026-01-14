Трамп объяснил, зачем США на самом деле Гренландия

Соединенным Штатам нужна Гренландия ради национальной безопасности, в том числе — для развертывания системы противоракетной обороны "Золотой купол". Такое заявление сделал в среду, 14 января, президент США Дональд Трамп.

Как заявил американский лидер, США должны заполучить Гренландию, иначе на остров могут посягнуть Россия или Китай. Однако Вашингтон не намерен допустить усиление конкурентов в стратегически важном Арктическом регионе, заверил политик.

Трамп призвал Североатлантический альянс помочь Соединенным Штатам получить Гренландию, поскольку военная эффективность НАТО напрямую зависит от мощи США. Если же Гренландия перейдет к американцам, от этого, по мнению главы государства, выиграет весь военный блок — он станет более эффективным и грозным, сообщает РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что попытка Соединенных Штатов получить контроль над Гренландией военным путем будет означать распад Североатлантического альянса. Однако в ответ Трамп заявил, что Вашингтон в любом случае получит контроль над Гренландией — тем или иным способом.

Расходы США на покупку Гренландии подсчитали

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался свалить обострение вокруг Гренландии на Россию. Политик напомнил, что из восьми государств, имеющих выход в Арктику, лишь Россия не входит в альянс. Что касается попыток США отобрать Гренландию у Дании, своего союзника по НАТО, Рютте уклончиво заявил, что "это наши внутренние дискуссии".