Илон Маск задумался о смерти

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что люди запрограммированы на смерть, но вопрос долголетия можно решить. На это обратило внимание издание Fortune.

Маск рассуждал о смерти в интервью подкасту Moonshots with Peter Diamandis. Глава Tesla и SpaceX заявил, что рассматривает долголетие как задачу и проблемы на пути к нему можно решить. По словам Маска, человеческий организм запрограммирован на смерть: «если вы измените эту программу, вы проживете дольше».

54-летний бизнесмен рассказал о том, что все органы и части тела человека стареют синхронно. По его мнению, есть определенный механизм, который контролирует этот процесс.

«Ни у кого нет старой левой руки и молодой правой. Почему так? Что поддерживает их синхронизацию?» — задумался Маск.

В заключение Илон Маск пообещал, что в обозримом будущем все люди получат доступ к здравоохранению уровня высшего класса. Однако возникнет проблема, что общество станет более инертным и не захочет меняться: по мнению Илона Маска, руководители организаций и политические лидеры не захотят уходить на пенсию, потому что смогут жить дольше.

