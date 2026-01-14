Шансы Гренландии вступить в Евросоюз оценили

В Еврокомиссии (ЕК) не стали отвергать возможность Гренландии вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря органа.

© Лента.ру

Официальный представитель ЕК заявил, что решение о будущем Гренландии должны принимать исключительно местные жители острова и Дании, а не кто-либо другой.

До этого бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выдвинул идею включить Гренландию в состав Евросоюза, чтобы защитить ее от Соединенных Штатов Америки (США).

Эксперт оценил законопроект об аннексии Гренландии

В свою очередь гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен заявлял, что Гренландия не желает присоединяться к США и намерена остаться частью Дании.

Ранее датские военнослужащие придумали ответ на стремление американского президента Дональда Трампа заполучить Гренландию.