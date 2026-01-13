Трамп удивил пользователей пародией на Байдена

Президент США Дональд Трамп в ходе своей речи в Детройте спародировал кашель своего предшественника Джо Байдена.

Байдену сейчас 83 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.

«Вы когда-нибудь замечали, что Джо всегда кашлял перед выступлением?», — задал вопрос зрителям Трамп.

После этого президент США показал, как именно, по его мнению, кашлял Байден. После короткой пародии Трамп продолжил выступление.

Пользователи соцсетей признались, что поведение американского лидера поразило их. Они добавили, что кашель в его исполнении скорее напоминал рычание льва, страдающего от болей в животе.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором Трамп жалуется на то, что Мелания критикует его за попытки пародировать оппонентов.

На кадрах президент сверхдержавы корчит гримасы, размахивает руками, кряхтит, делает движения, как на детском утреннике.