В США сократился поток мигрантов

Соединенные Штаты впервые за 50 лет потеряли больше мигрантов, чем их прибыло в государство. С таким утверждением выступили авторы The Washington Post со ссылкой на оценки экономистов Института Брукингса.

«Впервые за по меньшей мере полвека больше мигрантов покинули США, чем прибыли в страну в прошлом году», — указано в статье.

По данным издания, миграционное сальдо США в прошлом году оказалось отрицательным. Эксперты связали этот феномен главным образом с резким падением числа прибывающих в Штаты мигрантов при администрации президента Дональда Трампа.

При этом, как указано в статье, официальные данные об иммиграции в 2025 году будут доступны позднее.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США принимают слишком много людей из «адских дыр». Политик посетовал, что предпочел бы видеть в Штатах «хороших людей» из Дании, Норвегии или Швеции вместо мигрантов из Сомали, где «царит катастрофа».

До этого администрация Дональда Трампа утвердила новый порядок, согласно которому в США ужесточаются правила выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ.