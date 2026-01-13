СМИ назвали число погибших в ходе протестов в Иране

В Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек, передает американский телеканал CBS со ссылкой на источники и активистов.

В понедельник, 12 января, представитель сил безопасности Ирана заявил, что в ходе беспорядков в исламской республике погибли более 500 человек.

Власти страны рассказали, в свою очередь, что ситуация находится под контролем, организаторы протестов задержаны.

Утром 13 января в западных массмедиа появилась информация, что число жертв увеличилось до 2 тыс. человек.

«По меньшей мере 12 тысяч, а может и все 20 тысяч погибли», — отметил автор статьи.

Обозреватель признал, что реальные данные о жертвах в стране трудно получить на фоне ограничений связи.

Трамп обратился к протестующим в Иране

Ранее сообщалось, что власти Ирана объявили траур из-за массовой гибели людей во время протестов.