Трамп обратился к протестующим в Иране

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обратился с призывом к участникам протестов, проходящих в крупных городах Ирана.

Глава США отметил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся убийства протестующих.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватите свои госучреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену», — призвал Трамп.

Президент уточнил, что «помощь уже в пути». Вместе с тем, он не посчитал нужным уточнить, какую конкретную помощь собирается послать.

Reuters: около двух тысяч человек погибли в ходе протестов в Иране

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года. 11 января иранские силовики сообщили о задержании ключевых участников протестов. Точное число задержанных не раскрывается.

12 января западные массмедиа со ссылкой на иранского чиновника рассказали, что свыше 500 человек погибло в беспорядках в иранских городах. Среди погибших — свыше 100 сотрудников полиции и КСИР.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника заявило, что в ходе протестов погибли уже около 2 тыс. человек.